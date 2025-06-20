В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году

«Мы специально посчитали, сколько сейчас исследований идет в онкологии. Посмотрите, что 35% из всех исследований в медицине. В мире было выведено на рынок 25 новых препаратов в области онкологии, множество новых биотехнологических методов, о чем упоминала многоуважаемая Вероника Игоревна (Скворцова, руководитель ФМБА России — ред.). И сейчас уже количество исследований возросло до 2162», — следует из презентации Каприна, представленной в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня».