В Минздраве назвали число онкопрепаратов, введенных в мире в 2024 году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Двадцать пять новых препаратов для лечения онкологии было введено в мире 2024 году, сообщил на ПМЭФ генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Мы специально посчитали, сколько сейчас исследований идет в онкологии. Посмотрите, что 35% из всех исследований в медицине. В мире было выведено на рынок 25 новых препаратов в области онкологии, множество новых биотехнологических методов, о чем упоминала многоуважаемая Вероника Игоревна (Скворцова, руководитель ФМБА России — ред.). И сейчас уже количество исследований возросло до 2162», — следует из презентации Каприна, представленной в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня».
По его данным, онкология сегодня по-прежнему остается основным направлением разработки новых лекарственных препаратов, охватывая 38% от всех разработок в мире.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18−21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.