Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Военные парады на День Победы стали частью российской исторической культуры, они символизируют связь времен и объединяют россиян чувством гордости за страну, сообщил в пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
«Со временем военные парады на День Победы стали частью нашей исторической культуры. Они символизируют связь времен, объединяют всех россиян чувством заслуженной гордости за нашу страну, ее прошлое, настоящее и будущее», — сказал Нарышкин на круглом столе, приуроченном к 80-летию Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Он отметил, что успешно организованный парад Победы в Москве «во многом оттенил» другой, гораздо менее известный парад, организованный союзниками в Берлине 7 сентября 1945 года. Нарышкин подчеркнул, что на тот момент трения между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции усилились, но Советский Союз все равно настоял на проведении совместного торжества.
Кроме того, спустя ещё девять дней в китайском Харбине состоялся заключительный парад, уже посвященный недавней победе над милитаристской Японией. Участие в нем приняли советские части Харбинского гарнизона, рассказал председатель РИО.