Нарышкин назвал парады в России на День Победы частью исторической культуры

Он отметил, что успешно организованный парад Победы в Москве «во многом оттенил» другой, гораздо менее известный парад, организованный союзниками в Берлине 7 сентября 1945 года. Нарышкин подчеркнул, что на тот момент трения между бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции усилились, но Советский Союз все равно настоял на проведении совместного торжества.