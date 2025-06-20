Жителя Прикамья будут судить за незаконный отстрел кабана

Правоохранители установили причастность 40-летнего жителя близлежащего населенного пункта, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Фигурант убил животное, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Тушу кабана очерец отвез к себе домой на снегоболотоходе.