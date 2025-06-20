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Жителя Прикамья будут судить за незаконный отстрел кабана

В Очере завершено расследование уголовного дела по факту браконьерства.

В Очере завершено расследование уголовного дела по факту браконьерства.

В праздничные дни января в дежурную часть полиции поступило сообщение от специалиста охотничьего надзора о незаконном отстреле кабана в лесном массиве государственного природного биологического заказника «Очерский».

Правоохранители установили причастность 40-летнего жителя близлежащего населенного пункта, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Фигурант убил животное, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Тушу кабана очерец отвез к себе домой на снегоболотоходе.

Краевому министерству природных ресурсов лесного хозяйства и экологии причинен ущерб в размере 150 тысяч рублей — то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело о незаконной охоте передано в суд.