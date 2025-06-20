Разработаны тесты для определения риска внезапной смерти

Кроме того, он рассказал о технологии лечения артроза в грудных суставах собственными клетками пациента. «В амбулаторных условиях за шесть часов без длительной реабилитации пациент получает терапию, при этом восстанавливается хрящ, и на ранних стадиях заболевания, и на поздних стадиях заболевания останавливается прогрессирование болезни. Это является заменой эндопротезированию. Мы довели нашу работу до завершения и уже внесли клинические рекомендации. Планируем в 2026 году зарегистрировать медицинское изделие для этой технологии, и такое лечение уже станет широко доступным для наших граждан в любой медицинской организации в нашей стране», — рассказал Котенко.