В Самаре провели уникальную операцию по эндопротезированию коленного сустава

В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава с использованием индивидуальных титановых аугментов. Операция позволила восстановить функцию сустава пациенту с обширными костными дефектами.
64-летний Игорь, проработавший 45 лет учителем физкультуры, обратился в клинику в 2011 году с диагнозом артроз. Пациенту провели тотальное эндопротезирование коленного сустава. Через 12 лет у него развилась перипротезная инфекция.
В ходе лечения пациенту было проведено несколько операций:
— Установка артикулирующего антибактериального спейсера с антибиотиками амикацином и цефазолином.
— Замена спейсера на новый с другим антибиотиком.
— Установка блоковидного спейсера с антибиотиком фосфомицином.
— Финальная операция с установкой титановых аугментов и ревизионного эндопротеза.
Титановые аугменты были изготовлены индивидуально в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на основе 3D-модели, созданной по результатам компьютерной томографии. Аугменты заполнили дефекты костной ткани, соответствующие анатомии здорового сустава.
Операция прошла успешно. Пациент получил функционирующий сустав и опорную конечность. Сейчас он находится на этапе реабилитации.
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев отметил, что для региона это первый опыт использования индивидуальных аугментов при эндопротезировании коленного сустава. Ранее подобные операции проводились только в федеральных специализированных центрах страны.
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