Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре провели уникальную операцию по эндопротезированию коленного сустава

В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава с использованием индивидуальных титановых аугментов.

В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава с использованием индивидуальных титановых аугментов. Операция позволила восстановить функцию сустава пациенту с обширными костными дефектами.

64-летний Игорь, проработавший 45 лет учителем физкультуры, обратился в клинику в 2011 году с диагнозом артроз. Пациенту провели тотальное эндопротезирование коленного сустава. Через 12 лет у него развилась перипротезная инфекция.

В ходе лечения пациенту было проведено несколько операций:

— Установка артикулирующего антибактериального спейсера с антибиотиками амикацином и цефазолином.

— Замена спейсера на новый с другим антибиотиком.

— Установка блоковидного спейсера с антибиотиком фосфомицином.

— Финальная операция с установкой титановых аугментов и ревизионного эндопротеза.

Титановые аугменты были изготовлены индивидуально в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ на основе 3D-модели, созданной по результатам компьютерной томографии. Аугменты заполнили дефекты костной ткани, соответствующие анатомии здорового сустава.

Операция прошла успешно. Пациент получил функционирующий сустав и опорную конечность. Сейчас он находится на этапе реабилитации.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев отметил, что для региона это первый опыт использования индивидуальных аугментов при эндопротезировании коленного сустава. Ранее подобные операции проводились только в федеральных специализированных центрах страны.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!