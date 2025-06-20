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Методика профессора тольяттинского вуза будет внедрена в детских садах Китая

В КНР вышло китайское издание книги профессора Тольяттинского госуниверситета Ольги Дыбиной «Формирование семейной грамотности у детей дошкольного возраста».

В КНР вышло китайское издание книги профессора Тольяттинского госуниверситета Ольги Дыбиной «Формирование семейной грамотности у детей дошкольного возраста». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

После публикации книга вызвала широкий интерес среди китайских педагогов. Некоторые детские сады уже готовятся внедрять разработанную методику в образовательную практику.

Книга переведена на китайский язык кандидатами наук Чжан Шу и Ван Хуа. Концепция семейной грамотности оказалась новой и актуальной для Китая на фоне снижения интереса к семейным ценностям и роста числа семей с одним ребёнком.

Издание стало вторым совместным проектом Дыбиной и Чжан Шу. В будущем планируется продолжение сотрудничества в сфере педагогики.

Ранее мы писали, что учёные Самарского университета им. Королёва улучшили фотонную вычислительную систему, которая обрабатывает видеоданные в сотни раз быстрее цифровых аналогов.

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