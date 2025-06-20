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В США выпустили книгу о легендарных женщинах в поп-музыке

Журналистка и фанатка поп-музыки Нора Принчиотти выпустила книгу «Hit Girls», в которой пересматривает эпоху 2000-х через судьбы и песни главных звёзд десятилетия. По ее мнению, именно женщины сделали поп не только популярным, но и значимым.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Бритни Спирс, Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианна, Аврил Лавин, Келли Кларксон — эти имена сформировали звучание, стиль и дух 2000-х. Журналистка Нора Принчиотти, автор подкаста Every Single Album и обозревательница издания The Ringer, посвятила им книгу Hit Girls: Britney, Taylor, Beyonce and the Women Who Built Pop's Shiniest Decade: о новинке написало издание LATime.

Книга начинается с появления Бритни Спирс на сцене в 1998 году и показывает, как из ее успеха выросла целая эпоха. Через поп-панк Аврил Лавин, трагикомедию карьеры Эшли Симпсон, танцевальную революцию Рианны, медленное признание Келли Кларксон, проницательность Тейлор Свифт и становление Бейонсе как иконы стиля Принчиотти выстраивает хронологию того, как женщины в поп-музыке заняли центральную позицию.

Книга не только исследует музыкальные хиты, но и социальный контекст: как таблоиды обрушивались на Бритни, почему некоторым артистам закрывали доступ к обложкам журналов, и как Тейлор Свифт рано поняла, как завоевать любовь фанатов в интернете.

По словам Принчиотти, артистки 2000-х разрушили миф о популярных песнях как о несерьезной музыке:

Они показали, что жанр способен быть искусством, которое влияет на культуру и заслуживает глубокого анализа.

Многие артистки по-прежнему влиятельны: Бейонсе и Лавин собирают стадионы, Кларксон ведет дневное шоу, Рианна зарабатывает миллиарды, а Хилари Дафф — уже актриса и мать четырех детей.

Книга заканчивается тем, что 2000-е возвращаются в зарубежную поп-культуру. Это прослеживается в тематике фестивалей и в моде (как минимум — на бабочки в волосах и темный деним).

«Мы стали старше и можем переосмыслить то время без иллюзий. И в этом есть особое удовольствие», — подытоживает создательница книги.