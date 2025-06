В США выпустили книгу о легендарных женщинах в поп-музыке

Бритни Спирс, Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианна, Аврил Лавин, Келли Кларксон — эти имена сформировали звучание, стиль и дух 2000-х. Журналистка Нора Принчиотти, автор подкаста Every Single Album и обозревательница издания The Ringer, посвятила им книгу Hit Girls: Britney, Taylor, Beyonce and the Women Who Built Pop's Shiniest Decade: о новинке написало издание LATime.