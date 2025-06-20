В США выпустили книгу о легендарных женщинах в поп-музыке

Книга начинается с появления Бритни Спирс на сцене в 1998 году и показывает, как из ее успеха выросла целая эпоха. Через поп-панк Аврил Лавин, трагикомедию карьеры Эшли Симпсон, танцевальную революцию Рианны, медленное признание Келли Кларксон, проницательность Тейлор Свифт и становление Бейонсе как иконы стиля Принчиотти выстраивает хронологию того, как женщины в поп-музыке заняли центральную позицию.