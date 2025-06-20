Приметы и обряды на день летнего солнцестояния у славян и других народов

В Швеции солнцестояние, или Мидсоммар (скандинавский праздник середины лета), встречали, украшая цветами высокий шест — символ мирового древа. Под звуки скрипок и смех вокруг него бегали дети, заплетая в хороводы взрослых. Девушки клали под подушку семь разных цветов — чтобы приснился будущий муж. А в Финляндии целые семьи уходили в лесные хижины, где парились в сауне и бросали веники через плечо — куда упадет, там следует искать счастье. Когда солнце наконец касалось горизонта, все замирали: по поверью, в этот миг можно было услышать, как поют эльфы.