Казахстан намерен запустить суперкомпьютер через 10 дней

«Вчера заглянули на склад. Видеокарты на месте. Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы — на площадке дата-центра “Казахтелеком”. Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти», — сообщил Мусин.