10,7 млн потратят на патриотические ТВ-передачи в Нижегородской области

Министерство социальной политики Нижегородской области объявило конкурс на создание и размещение в телеэфире патриотических программ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Цена контракта — 10,7 млн рублей. Большинство программ будут направлены на популяризацию семейных ценностей. Планируют снять несколько программ и реалити-шоу о многодетных и приемных семьях, а также передачи о супругах-юбилярах совестной жизни.
Кроме того, в планах съемка программ о наставничестве среди подростков и о ветеранах боевых действий.
Заявки будут принимать до 27 июня, а итоги подведут уже 30 июня 2025.