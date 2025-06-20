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10,7 млн потратят на патриотические ТВ-передачи в Нижегородской области

Большинство программ будут направлены на популяризацию семейных ценностей.

Министерство социальной политики Нижегородской области объявило конкурс на создание и размещение в телеэфире патриотических программ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Цена контракта — 10,7 млн рублей. Большинство программ будут направлены на популяризацию семейных ценностей. Планируют снять несколько программ и реалити-шоу о многодетных и приемных семьях, а также передачи о супругах-юбилярах совестной жизни.

Кроме того, в планах съемка программ о наставничестве среди подростков и о ветеранах боевых действий.

Заявки будут принимать до 27 июня, а итоги подведут уже 30 июня 2025.