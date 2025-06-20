В Красноярске 22 июня отметят День памяти и скорби: программа

Завершится памятный день в 20:00 на площади у музея «Мемориал Победы» акцией «Свеча памяти». Участники создадут из зажжённых лампад фигуры журавлей и надпись «Красноярск помнит». Все желающие смогут получить бирку с именем погибшего родственника и прикрепить её к свече. Хотя предварительная регистрация на акцию завершилась, с 18:00 до 19:30 на Площади Победы можно будет получить лампаду и написать данные о своих близких.