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В Красноярске 22 июня отметят День памяти и скорби: программа

22 июня в Красноярске состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, который отмечается в России в память о начале Великой Отечественной войны в 1941 году.

22 июня в Красноярске состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, который отмечается в России в память о начале Великой Отечественной войны в 1941 году.

Церемония возложения венков и цветов пройдет в 8:00 на площади перед музеем «Мемориал Победы». Участники почтут память погибших минутой молчания, а Красноярский камерный оркестр исполнит симфонию «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича.

В 16:15 город присоединится к Всероссийской минуте молчания. В это время на главных городских часах прозвучит обращение известного диктора Игоря Кириллова. Минута молчания также будет объявлена на Центральной набережной, где пройдет патриотический фестиваль в рамках проекта «ЯРкие БЕРЕГА».

Митинги и возложения цветов состоятся во всех районах города. В 09:00 в Народном парке Героев в Свердловском районе пройдет церемония у скульптурной композиции «Под знаменем Победы», а в Октябрьском районе в это же время возложат цветы к памятному знаку «Журавли» перед Культурным центром на Высотной.

В 10:00 в Советском районе у обелиска в парке Гвардейском пройдет аналогичное мероприятие, а в 12:00 в Центральном районе состоится торжественный митинг в сквере Победителей.

В 16:00 митинг и минута молчания пройдут в Кировском районе на площади 50-летия Победы, а в Ленинском районе состоится акция «Мы помним, мы чтим, мы гордимся» у мемориального комплекса. В Железнодорожном районе на Красной площади также будет организована патриотическая акция с возложением цветов.

Завершится памятный день в 20:00 на площади у музея «Мемориал Победы» акцией «Свеча памяти». Участники создадут из зажжённых лампад фигуры журавлей и надпись «Красноярск помнит». Все желающие смогут получить бирку с именем погибшего родственника и прикрепить её к свече. Хотя предварительная регистрация на акцию завершилась, с 18:00 до 19:30 на Площади Победы можно будет получить лампаду и написать данные о своих близких.

С 19:00 на Площади Победы также будут работать интерактивные площадки, где можно познакомиться с историей оружия, исполнить песни военных лет, написать письмо памяти и найти информацию о своих родственниках-участниках войны.

Кроме того, в этот день на административных зданиях города будут приспущены флаги.

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