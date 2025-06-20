В Ишимбае появится новый маслоэкстракционный завод за 7 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между правительством Башкирии и компанией «Уфимский маслоэкстракционный комплекс “ХОМАЙ”». Глава республики Радий Хабиров и руководитель предприятия Алим Чочаев договорились о строительстве в Ишимбае современного завода по переработке масличных культур.
Проект стоимостью семь миллиардов рублей получил одобрение инвесткомитета региона еще весной. В качестве поддержки республика компенсирует часть расходов на приобретение оборудования.
После ввода в эксплуатацию предприятие создаст более 320 рабочих мест. Основная продукция, каким является растительное масло, будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в Китай.
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