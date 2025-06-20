Потому что на «Пилоте»: РЕН ТВ стал лидером по заказу документального контента

Из более чем 8 тыс. часов документального контента, который за последний год заказали федеральные каналы, более трети принадлежит РЕН ТВ. Интересы широкой аудитории за последние несколько лет сильно изменились, она не хочет смотреть классическое документальное кино. В документалистику, как и в развлекательное кино, пришел тренд на ностальгию, а в исторических фильмах и сериалах должны быть элементы расследования. Об этом и о многом другом свидетельствует новое исследование, результаты которого были оглашены на фестивале «Пилот». Подробнее — в материале «Известий» с фестиваля.