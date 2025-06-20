Потому что на «Пилоте»: РЕН ТВ стал лидером по заказу документального контента

Из более чем 8 тыс. часов документального контента, который за последний год заказали федеральные каналы, более трети принадлежит РЕН ТВ. Интересы широкой аудитории за последние несколько лет сильно изменились, она не хочет смотреть классическое документальное кино. В документалистику, как и в развлекательное кино, пришел тренд на ностальгию, а в исторических фильмах и сериалах должны быть элементы расследования. Об этом и о многом другом свидетельствует новое исследование, результаты которого были оглашены на фестивале «Пилот». Подробнее — в материале «Известий» с фестиваля.
НМГ ДОК на «Пилоте».
Как создать документальное кино, которое выдержит конкуренцию с развлекательными проектами в телевизионном прайм-тайме? Какие темы сегодня волнуют зрителей и чем их зацепить? Эти вопросы стали одними из ключевых в повестке первого дня деловой программы фестиваля сериалов «Пилот», который проходит с 19 по 22 июня в Иваново. На его площадке состоялась презентация нового исследования рынка документального кино от НМГ ДОК. Руководитель кластера Юлия Засько рассказала гостям об опыте производства нон-фикшен-проектов, которые стали хитами и привели к крупнейшей сделке с «VK Видео».
Фестиваль «Пилот» в Иваново торжественно открылся вечером 19 июня, но уже утром участники сменили вечерние наряды на пиджаки и бодро дали старт основной программе, в которой, помимо смотра сериальных новинок, заметную долю заняла деловая часть. Одной из первых в расписании состоялась масштабная презентация НМГ ДОК (кластер Национальной Медиа Группы), посвященная свежему исследованию рынка документального кино и телевидения.
Фото: НМГ ДОККадр из фильма «Из чего делают ракеты?».
Эфирные каналы сегодня — ключевой рынок для представителей жанра. За последний год они заказали 8396 часов нон-фикшен-контента, что заметно выше производства для онлайн-платформ. Лидер по объемам — телеканал РЕН ТВ (3165 часов). Следом идут «ТВ Центр» (1685 часов) и «Звезда» (1357 часов). Специалисты отмечают рост интереса к доку, но волнует публику, избалованную большим объемом разнообразного контента, уже далеко не то, что несколько лет назад. Например, темы здоровья и кулинарии ушли на второй план.
— Интерес к документальному и нон-фикшен-контенту за последние четыре года увеличился на 40%. И это далеко не предел. Запрос будет расти. Каналы и платформы, которые будут увеличивать количество такого продукта, окажутся в выигрыше. Мало кто об этом задумывается, но молодой аудитории, за которой активно охотятся, необходим совершенно другой нон-фикшен-продукт. Классическое документальное кино эта аудитория не воспринимает, — объяснила «Известиям» руководитель НМГ ДОК Юлия Засько.
Фото: НМГ ДОККадр из фильма «Электричество из воды».
В документалистику, как и в развлекательное кино, пришел тренд на ностальгию — например, криминал с историческим бэкграундом. В топе также научные сенсации и истории с элементами расследования. Один такой фильм, например, посвящен рациональному объяснению самых нежных чувств и разоблачению псевдогуру, которые наживаются на тех, кто страдает от одиночества.
— В фильме «Где живёт любовь?» НМГ ДОК именно расследование было связующим звеном повествования. Мы действительно искали, где живет это чувство, и параллельно объясняли любовь с точки зрения антропологии, психологии, нейрофизиологии, тем самым объединив жанры детектива и научпопа, — сказала Юлия Засько.
VK и НМГ ДОК объявили о сделке.
Востребованы сегодня и биографии культовых личностей. Другой проект кластера — документально-игровой фильм «Александр III» из цикла «Великие» — показал рекордные просмотры — почти 8 млн зрителей РЕН ТВ (премьера 5,8 млн, повтор — 2,4 млн). Лента не только знакомит с фактами из биографии императора (например, именно Александр положил начало подводному флоту России и сделал военную форму более удобной и практичной), но и опровергает стереотипы об императоре.
Фото: НМГ ДОККадр из фильма «Александр III».
— Считали, что он был ретроградом, контрреформатором, недалеким. Правил всего 13 лет и, казалось бы, ничем не запомнился. Но, когда мы работали над фильмом, для меня этот человек открылся с удивительной стороны. Он на самом деле любил Россию и был потрясающим хозяйственником, дипломатом и жестким правителем, — поделилась Юлия Засько.
Фото: НМГ ДОККадр из фильма «Да Винчи».
Фильм нашел своего зрителя и онлайн. В «VK Видео» его посмотрело более 5 млн пользователей. Результатом такого успешного сотрудничества стала крупнейшая сделка на рынке документального кино между сервисом и НМГ ДОК. В рамках этого соглашения в ближайшее время на платформе появятся 52 фильма производства кластера. В портфель сделки вошли проекты из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко, «Большая охота» в жанре тру-крайм, две работы из исторической линейки «Великие»: «Колумб» и «Да Винчи», техно-популярные фильмы Антона Войцеховского «Из чего делают ракеты?» и «Электричество из воды», а также фильмы под брендом «Легенды и мифы» о культурном коде России.