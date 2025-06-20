Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павлины заполонили британскую деревню

В британской деревне Хибалдстоу в Северном Линкольншире местные жители страдают от нашествия павлинов. Птицы портят машины, срывают цветы и громко кричат по ночам.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Хибалдстоу — небольшая деревня в Северном Линкольншире, где во время Второй мировой войны тренировались пилоты истребителей Spitfire. Теперь она вновь в центре внимания, но причина совсем иная: на улицах поселения хозяйничают павлины. О ситуации передали в The Telegraph.

По словам местных жителей, почти 30 птиц громко кричат по ночам, срывают цветы на могилах и в саду у церкви Святого Хайбалда, а также нападают на автомобили. Самцы путают отражение в полировке машин с другим самцом и устраивают драку прямо на капоте.

«Я открыл шторы и увидел восемнадцать павлинов у себя в саду», — рассказал местный житель, 75-летний Лес Гладвелл, бывший владелец магазина.

Проблема не нова: павлины живут в Хибалдстоу с 1960-х годов, но в последние годы их стало значительно больше. Местные опасаются, что популяция продолжит расти.

Аэродром RAF Hibaldstow, где ранее обучались пилоты, закрыли в 1947 году. Сейчас его используют полицейские, авиамоделисты и парашютисты. Там же работает восстановленный Центр авиационного наследия, куда водят на экскурсии: можно увидеть военную технику и побывать в командном бункере.