Павлины заполонили британскую деревню

Хибалдстоу — небольшая деревня в Северном Линкольншире, где во время Второй мировой войны тренировались пилоты истребителей Spitfire. Теперь она вновь в центре внимания, но причина совсем иная: на улицах поселения хозяйничают павлины. О ситуации передали в The Telegraph.
По словам местных жителей, почти 30 птиц громко кричат по ночам, срывают цветы на могилах и в саду у церкви Святого Хайбалда, а также нападают на автомобили. Самцы путают отражение в полировке машин с другим самцом и устраивают драку прямо на капоте.
«Я открыл шторы и увидел восемнадцать павлинов у себя в саду», — рассказал местный житель, 75-летний Лес Гладвелл, бывший владелец магазина.
Проблема не нова: павлины живут в Хибалдстоу с 1960-х годов, но в последние годы их стало значительно больше. Местные опасаются, что популяция продолжит расти.
Аэродром RAF Hibaldstow, где ранее обучались пилоты, закрыли в 1947 году. Сейчас его используют полицейские, авиамоделисты и парашютисты. Там же работает восстановленный Центр авиационного наследия, куда водят на экскурсии: можно увидеть военную технику и побывать в командном бункере.