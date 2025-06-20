Павлины заполонили британскую деревню

По словам местных жителей, почти 30 птиц громко кричат по ночам, срывают цветы на могилах и в саду у церкви Святого Хайбалда, а также нападают на автомобили. Самцы путают отражение в полировке машин с другим самцом и устраивают драку прямо на капоте.