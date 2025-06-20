В Самарском университете им. Королёва начинается приемная кампания 2025 года

Абитуриентов ждут в манеже университета по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, д. 29 Г, с 10:00 до 16:00 по будним дням и с 10:00 до 14:00 в субботу. Также документы можно подать через «Госуслуги», на сайте Приёмной комиссии (только для иностранных граждан) и почтовым оператором.