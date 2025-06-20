В Самарском университете им. Королёва начинается приемная кампания 2025 года

20 июня в Самарском университете им. Королёва стартует приемная кампания 2025 года. В этом году университет предлагает 3257 бюджетных мест. Всего в университете обучается почти 15 000 студентов на 215 образовательных программах, включая 112 программ бакалавриата и специалитета и 103 программы магистратуры.
Абитуриентов ждут в манеже университета по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, д. 29 Г, с 10:00 до 16:00 по будним дням и с 10:00 до 14:00 в субботу. Также документы можно подать через «Госуслуги», на сайте Приёмной комиссии (только для иностранных граждан) и почтовым оператором.
В этом году университет открывает новые образовательные программы бакалавриата и специалитета: «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Экономическая безопасность», а также программы магистратуры: «Энергетическое машиностроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Управление качеством».
В 2025 году произошли следующие изменения в правилах приёма:
— Согласие на зачисление подается вместо оригинала документа об образовании.
— Через «Госуслуги» теперь можно подавать заявления и на бакалавриат, и на магистратуру.
— Волонтерская деятельность не менее 100 верифицированных часов дает +2 балла к ЕГЭ.
— Все формы обучения зачисляются в августе (в конце августа).
— Дополнительный этап зачисления объявляется при условии незаполнения мест в рамках контрольных цифр приема.
Подробнее об этих и других изменениях можно узнать в Правилах приёма 2025 года, а об образовательных программах на сайте priemsamara.ru.
Абитуриенты, желающие учиться в университете в рамках целевой квоты, могут подать заявку на сайте Федерального кадрового центра Оборонно-промышленного комплекса или обратиться на конкретное предприятие, на которое в дальнейшем выпускник университета хотел бы трудоустроиться. Предложения от предприятий-заказчиков будут аккумулироваться на сайте «Работа в России».
Зачисление абитуриентов будет проходить в три этапа: приоритетный, основной и дополнительный. Подробности процедуры подачи заявления на целевое обучение описаны на сайте университета.