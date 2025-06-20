В Калининграде обнаружили незаконный детский лагерь

Образовательное учреждение вело работу без лицензии.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, информацию о деятельности нашли в Сети, на странице частной школы английского языка, об организации летнего детского клуба.
В учреждении занимались около 60 детей.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что несколько лагерей в регионе узаконили свою деятельность после полученных в прошлом году наказаний. В 2024 году власти обнаружили ряд частных и подпольных детских лагерей, которые не оформляли санитарно-эпидемиологическое разрешение на свою работу.