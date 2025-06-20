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В Калининграде обнаружили незаконный детский лагерь

В Калининграде сотрудники прокуратуры обнаружили незаконный детский лагерь.

Источник: Freepik

Образовательное учреждение вело работу без лицензии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, информацию о деятельности нашли в Сети, на странице частной школы английского языка, об организации летнего детского клуба.

В учреждении занимались около 60 детей.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что несколько лагерей в регионе узаконили свою деятельность после полученных в прошлом году наказаний. В 2024 году власти обнаружили ряд частных и подпольных детских лагерей, которые не оформляли санитарно-эпидемиологическое разрешение на свою работу.