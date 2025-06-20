Джонни Депп снова стал Джеком Воробьем ради визита в детскую больницу

Для Деппа это не первый такой визит. В сентябре 2024 года он уже навещал пациентов Университетской клиники в Сан-Себастьяне. Тогда он также пришел в образе Воробья, пообщался с детьми в отделениях педиатрии и онкологии, смеялся и ни разу не вышел их образа. У Джонни действительно есть традиция заниматься благотворительностью: особенно для детей, которые обожают франшизу «Пираты Карибского моря».