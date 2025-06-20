Джонни Депп снова стал Джеком Воробьем ради визита в детскую больницу

Актер Джонни Депп посетил Университетскую детскую больницу Ниньо Хесус в Мадриде — и сделал это в костюме своего популярного героя, капитана Джека Воробья. Об этом сообщает издание People.
Визит прошел 16 июня. В это время 62-летний актер находился в Испании на съемках фильма будущего экшен-триллера «Пьяница». На опубликованных снимках видно, как он общается с детьми, не выходя из образа задорного пирата: трогает мизинцы, шутит и улыбается.
Для Деппа это не первый такой визит. В сентябре 2024 года он уже навещал пациентов Университетской клиники в Сан-Себастьяне. Тогда он также пришел в образе Воробья, пообщался с детьми в отделениях педиатрии и онкологии, смеялся и ни разу не вышел их образа. У Джонни действительно есть традиция заниматься благотворительностью: особенно для детей, которые обожают франшизу «Пираты Карибского моря».
Ранее меценат посещал детские отделения в клиниках по всему миру — от Парижа и Лондона до Ванкувера, Брисбена и городов США. В этих поездках он неизменно примеряет костюм Джека и поддерживает маленьких пациентов в стиле обаятельного и немного безумного пирата. Дети в восторге (да и взрослые, будем честны, тоже).