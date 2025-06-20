Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости

Он отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и оценил ее эффективность высоко. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств — Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других.