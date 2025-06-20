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Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости

Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости на 500 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек каждый год, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения — порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени», — сказал Котяков.

Он отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и оценил ее эффективность высоко. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств — Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других.

«Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать», — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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