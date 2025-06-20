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В привезенных из Таиланда Лабубу нашли черенки кактуса

В декларации указали Барби.

Источник: customs_rf / Telegram

В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни заметили восемь черенков кактусов внутри игрушки Лабубу во время сканирования посылки из Таиланда, сообщается в телеграм-канале ФТС России.

Посылка была адресована жителю Перми. В декларации указали куклу Барби за пять тысяч рублей. Клубни и ростки растения были завернуты в бумагу. В таком виде их зашили в плюшевую игрушку. Разрешительных документов на них не было.

«Подкарантийные растения запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора. Посылка возвращена отправителю», — добавили в ведомстве.

Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по ст. 16.3 КоАП РФ — несоблюдение запретов и ограничений — в отношении получателя. По этой статье физлицу грозит штраф от тысячм до двух с половиной тысяч рублей, штраф для юрлиц — от 50 до 300 тысяч руб.