Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории

«Отдельно состоится общение президента с авторами и редакторами наших учебников по истории. Такая беседа была пару лет тому назад, она повторится. Существенная работа была проделана. Вы знаете, что единая редактура. Это и Мединский, это Чубарьян академик, министр просвещения (Сергей) Кравцов и (ректор МГИМО Анатолий) Торкунов. Собственно, все, кто приложил усилия для появление единого учебника», — сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.