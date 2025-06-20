Путин в воскресенье пообщается с авторами учебника по истории

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье пообщается с авторами и редакторами учебника по истории, среди которых помощник президента РФ Владимир Мединский, академик Александр Чубарьян, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отдельно состоится общение президента с авторами и редакторами наших учебников по истории. Такая беседа была пару лет тому назад, она повторится. Существенная работа была проделана. Вы знаете, что единая редактура. Это и Мединский, это Чубарьян академик, министр просвещения (Сергей) Кравцов и (ректор МГИМО Анатолий) Торкунов. Собственно, все, кто приложил усилия для появление единого учебника», — сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.