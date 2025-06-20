День молодежи Волгоградская область отметит без алкоголя

Волгоградская область присоединится к ряду регионов России, которые вводят временный запрет на продажу алкоголя в честь Дня молодежи. 28 июня все торговые точки региона будут лишены возможности продавать спиртные напитки в розницу. Запрет будет действовать в течение одних суток, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Эта мера является ежегодной практикой и призвана обеспечить безопасность и порядок во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. Организаторы надеются, что отсутствие свободного доступа к алкоголю поможет предотвратить возможные правонарушения и создаст спокойную атмосферу праздника.
Запрет на продажу алкоголя в Волгоградской области вводится не только на День молодежи. Аналогичные ограничения действуют и в другие праздничные дни, в ом числе в День знаний, Международный день защиты детей и другие.