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День молодежи Волгоградская область отметит без алкоголя

28 июня в регионе запретят продажу спиртных напитков в розницу.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область присоединится к ряду регионов России, которые вводят временный запрет на продажу алкоголя в честь Дня молодежи. 28 июня все торговые точки региона будут лишены возможности продавать спиртные напитки в розницу. Запрет будет действовать в течение одних суток, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Эта мера является ежегодной практикой и призвана обеспечить безопасность и порядок во время массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. Организаторы надеются, что отсутствие свободного доступа к алкоголю поможет предотвратить возможные правонарушения и создаст спокойную атмосферу праздника.

Запрет на продажу алкоголя в Волгоградской области вводится не только на День молодежи. Аналогичные ограничения действуют и в другие праздничные дни, в ом числе в День знаний, Международный день защиты детей и другие.