«10% стоимости квартиры или дома оплатить сразу, 15-летняя рассрочка, 20 квадратов на человека по оценочной стоимости, остальное по рыночной». Механизм выкупа арендного жилья установлен в Беларуси

В указ президента «Об особенностях предоставления и использования арендного жилья», который принят в январе 2025 года, внесены изменения, в том числе и в пункт о выкупе арендного жилья. Так, оплата стоимости арендного жилья будет проводиться в рассрочку на 15 лет ежемесячно равными долями без индексации платежей и при условии предварительного внесения 10% от стоимости этого жилья. Можно рассчитаться и досрочно.
Арендное жилье передается в собственность по оценочной стоимости, но не выше рыночной. По этой схеме оцениваются 20 квадратов общей площади на приобретателя арендного жилья и на каждого члена его семьи. В случае если семья состоит из одного человека, и он претендует на квартиру или дом, — то 30 квадратов. Все что сверх — идет по рыночной стоимости, но не ниже оценочной. Для оплаты арендного жилья можно использовать именные чеки «Жилье» или средства семейного капитала.
Напомним, что 19 июня 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жилье. Документ касается белорусов наиболее востребованных профессий (в каждом регионе они разные), которым дано право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек за исключением Минского района.
Оговорены и условия приобретения арендного жилья (подробнее о них здесь).
Напомним, что арендное жилье — его возведение и распределение — приоритет на предстоящую пятилетку в Беларуси.
В мае 2025 мы писали, что изменится в порядке получения, приоритете и очереди на арендное жилье и коснется многих белорусов.
А вот кто может выкупить арендное жилье в Беларуси, 2025: военнослужащие и приравненные к ним, жители сел и небольших городов, работники лесного хозяйства.
Мы писали, что Совмин утвердил новый порядок господдержки при строительстве жилья в Беларуси.