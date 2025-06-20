«10% стоимости квартиры или дома оплатить сразу, 15-летняя рассрочка, 20 квадратов на человека по оценочной стоимости, остальное по рыночной». Механизм выкупа арендного жилья установлен в Беларуси

Арендное жилье передается в собственность по оценочной стоимости, но не выше рыночной. По этой схеме оцениваются 20 квадратов общей площади на приобретателя арендного жилья и на каждого члена его семьи. В случае если семья состоит из одного человека, и он претендует на квартиру или дом, — то 30 квадратов. Все что сверх — идет по рыночной стоимости, но не ниже оценочной. Для оплаты арендного жилья можно использовать именные чеки «Жилье» или средства семейного капитала.