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В Омске объявлено штормовое предупреждение

К вечеру в регионе может случится сильный ливень с крупным градом, а также ураганный ветер.

Источник: Комсомольская правда

Омские синоптики предупреждают сегодня, 20 июня, о возможности резкой перемены погоды к концу дня.

По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по Омской области ожидаются опасные явления: гроза, затяжной ливень, крупный град и очень сильный ветер порывами 25 м/с и более.

В связи с ухудшением погодных условий омичей предупреждает об опасности Главное управление МЧС России по Омской области. В частности, ведомством не рекомендуется стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Омских автомобилистов просят на парковаться под шаткими конструкциями. Омских родителей прося не оставлять детей без присмотра. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, о них необходимо немедленно сообщать по телефону 101, подытожили в ведомстве.