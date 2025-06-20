В Омске объявлено штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погодных условий омичей предупреждает об опасности Главное управление МЧС России по Омской области. В частности, ведомством не рекомендуется стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Омских автомобилистов просят на парковаться под шаткими конструкциями. Омских родителей прося не оставлять детей без присмотра. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, о них необходимо немедленно сообщать по телефону 101, подытожили в ведомстве.