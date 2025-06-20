В России начали изучать обезьян-долгожителей для выявления новых механизмов старения

«Редкая ситуация: у нас единственная в мире коллекция пожилых обезьян, очень большая. Это макаки-резусы и павианы. Они живут в природе в среднем 18 лет, так как [есть] болезни, травмы, хищники, все остальное. У нас большое количество обезьян, которые старше 20 лет и весьма большое — старше 30 лет. То есть это очень пожилые обезьяны. Сейчас мы выделили эти возрастные группы и начали тотальный скрининг», — сказал Ковальчук, выступая на сессии «Здоровое долголетие без компромиссов».