В ФМБА рассказали о контроле развития онкологии у пациента

«Конечно, нам не удастся в ближайшей перспективе полностью решить проблему онкологии. Мы, углубляясь, понимаем, насколько она сложна. Но, тем не менее, наших усилий уже достаточно для возможности взятия под контроль течения основных выверенных механизмов развития канцерогенеза и превращения онкологии как бы в привычное хроническое неинфекционное заболевание, которое позволяет вызывать длительные ремиссии и вести пациента в течение многих лет, меняя представление о составе опухоли и давая ему дополнительные шансы», — сказала Скворцова в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня».