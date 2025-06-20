Минюст предложил ввести обязательную медиацию при разводах.

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам. Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена», — отметил Чуйченко, выступая на полях ПМЭФ.