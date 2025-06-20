За неделю в Иркутске области 2347 жителей пострадали от укусов клещей

Летом сезон клещевых инфекций в самом разгаре, поэтому выезжая за город и в лес нужно помнить о мерах профилактики: носить защитную одежду, осматривать себя и других на наличие паразитов и использовать средства, которые отпугивают клещей. Они могут быть и на домашних питомцах, если вы берете их с собой.