За неделю в Иркутске области 2347 жителей пострадали от укусов клещей

В Иркутской области 2 347 жителей пострадали от укусов клещей за неделю. С начала эпидемического сезона в поликлиники обратилось 12 496 человек по поводу укусов клещей, среди них 2 836 детей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Роспотребнадзоре региона.
— Специалисты зарегистрировали у обратившихся 53 случая заболевания клещевым боррелиозом, 44- клещевым энцефалитом и 4 — риккетсиозом, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Летом сезон клещевых инфекций в самом разгаре, поэтому выезжая за город и в лес нужно помнить о мерах профилактики: носить защитную одежду, осматривать себя и других на наличие паразитов и использовать средства, которые отпугивают клещей. Они могут быть и на домашних питомцах, если вы берете их с собой.
Тем временем в регионе продолжают проводить противоклещевые обработки. На сегодняшний день обработано почти 3000 гектаров, в том числе территории детских лагерей.