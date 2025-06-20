Омский НПЗ запустил одну из самых крупных в регионе солнечных электростанций

В рамках стратегии устойчивого развития «Газпром нефть» объявила о завершении тестирования и запуске второй очереди солнечной электростанции (СЭС) на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Мощность новой установки составляет 19 МВт, что позволило предприятию увеличить объем производства солнечной электроэнергии в 20 раз. Совокупная мощность СЭС теперь достигает 20 МВт, обеспечивая до 10% потребностей завода в энергии за счет возобновляемых источников.