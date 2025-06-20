Омский НПЗ запустил одну из самых крупных в регионе солнечных электростанций

В рамках стратегии устойчивого развития «Газпром нефть» объявила о завершении тестирования и запуске второй очереди солнечной электростанции (СЭС) на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Мощность новой установки составляет 19 МВт, что позволило предприятию увеличить объем производства солнечной электроэнергии в 20 раз. Совокупная мощность СЭС теперь достигает 20 МВт, обеспечивая до 10% потребностей завода в энергии за счет возобновляемых источников.
Впервые СЭС появилась на площадке Омского НПЗ в 2019 году. Первая очередь СЭС позволила предприятию наработать уникальный опыт использования солнечной энергии. По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, развитие солнечной генерации является важным этапом модернизации предприятия, которая осуществляется в рамках программы стоимостью более 500 млрд рублей.
«Первая очередь СЭС уже выработала более 5 миллионов киловатт-часов чистой энергии. Расширение мощности станции повысит надежность энергообеспечения завода и существенно снизит нашу экологическую нагрузку. Мы продолжаем внедрять современные технологии, направленные как на повышение эффективности производства, так и на защиту окружающей среды», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Вторая очередь проекта реализована совместно с российской компанией «Юнигрин Энерджи». Новый комплекс оснащен 49 тысячами фотоэлектрических панелей отечественного производства и высокотехнологичной системой накопления энергии, обеспечивающей стабильное энергоснабжение промышленных мощностей завода. Новая солнечная электростанция станет значимым шагом на пути к снижению углеродного следа предприятия. Проект также создает дополнительные рабочие места для инженеров и специалистов, способствуя развитию зеленой экономики в регионе. Запуск второй очереди СЭС подчеркивает приверженность «Газпром нефти» принципам экологической ответственности и демонстрирует потенциал возобновляемой энергетики даже в условиях традиционных промышленных производств.