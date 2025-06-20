Климатолог ЮФУ спрогнозировал завершение роста температур в Ростовской области

Напомним, в 2024 году в Ростовскую область пришли аномальные весенние заморозки и засуха Тогда аграрии потеряли около 30% урожая зерновых. В 2025 году в регионе снова ввели режим ЧС по заморозкам и засухе. По данным властей, из-за засушливой погоды пострадали уже более 500 тысяч га сельхозплощадей.