Климатолог ЮФУ спрогнозировал завершение роста температур в Ростовской области

Ежегодный рост температур в Ростовской области может завершиться с переходом на другой этап климатического цикла. Об этом агентству ТАСС сообщил климатолог Южного федерального университета Александр Иошпа.
— Климат цикличен, и период повышения, по одной из гипотез, подходит к концу, наступает период стабилизации, который может продлиться несколько лет. Затем температура начнет понижаться, — сказал Александр Иошпа.
По словам эксперта, с 1881 года абсолютный июньский максимум в +38,4 градуса отмечали в 1969 и 2018 годах. Самая низкая температура в июне была в 1916 году, тогда зафиксировали −0,1 градуса.
Максимальная июльская температура фиксировалась в 2020 году — 40,2 градуса, минимальная в 1935 году — 7,6 градуса.
Если говорить о среднемесячной температуре воздуха, то самым жарким был июнь 1975 года (25,2 градуса), а самым холодным 1894 года (16,4 градуса).
Напомним, в 2024 году в Ростовскую область пришли аномальные весенние заморозки и засуха Тогда аграрии потеряли около 30% урожая зерновых. В 2025 году в регионе снова ввели режим ЧС по заморозкам и засухе. По данным властей, из-за засушливой погоды пострадали уже более 500 тысяч га сельхозплощадей.
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