Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой

«И в конце сентября на базе, в первую очередь Герцена (Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена — ред.), и во вторую очередь, они нас догоняют, Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина — ред.). Там и там 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение», — сказал Гинцбург в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня».