Гинцбург рассказал об испытании онковакцины добровольцами с меланомой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Шестьдесят добровольцев с меланомой получат первое лечение персонализированными отечественными онковакцинами в конце сентября, сообщил на ПМЭФ директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«И в конце сентября на базе, в первую очередь Герцена (Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена — ред.), и во вторую очередь, они нас догоняют, Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина — ред.). Там и там 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение», — сказал Гинцбург в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня».
ПМЭФ проходит 18−21 июня, его главная тема в этом году — общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.