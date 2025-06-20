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В Башкирии клещи покусали более 2,8 тысяч детей

Всего с марта на анализ были сданы почти восемь тысяч клещей.

Источник: Комсомольская правда

С начала теплого сезона в больницы Башкирии обратились более 7,8 тысяч жителей республики, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди жертв членистоногих почти 2,8 тысячи — это дети.

Напомним, в прошлом году было зарегистрировано 8,2 тысячи случаев укусов клещей.

В надзорном ведомстве добавили, что для анализа в лаборатории было доставлено 7 829 снятых с людей кровососущих паразитов.

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