В Башкирии клещи покусали более 2,8 тысяч детей

С начала теплого сезона в больницы Башкирии обратились более 7,8 тысяч жителей республики, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди жертв членистоногих почти 2,8 тысячи — это дети.
Напомним, в прошлом году было зарегистрировано 8,2 тысячи случаев укусов клещей.
В надзорном ведомстве добавили, что для анализа в лаборатории было доставлено 7 829 снятых с людей кровососущих паразитов.
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