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Сильные дожди и жара 40 градусов: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 21 по 23 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 57% 760 мм рт. ст. +22°
Источник: Nur.kz

Как отметили специалисты метеослужбы, погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока РК — сильные дожди, с выпадением града.

Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны — с пыльными бурями.

Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны +18…+30 градусов тепла, в центре Казахстана +20…+33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до +35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35…+40 градусов, а также преимущественно без осадков погода.