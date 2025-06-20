Сильные дожди и жара 40 градусов: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Как отметили специалисты метеослужбы, погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
Ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока РК — сильные дожди, с выпадением града.
Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны — с пыльными бурями.
Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны +18…+30 градусов тепла, в центре Казахстана +20…+33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до +35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35…+40 градусов, а также преимущественно без осадков погода.