Сильные дожди и жара 40 градусов: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны +18…+30 градусов тепла, в центре Казахстана +20…+33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до +35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35…+40 градусов, а также преимущественно без осадков погода.