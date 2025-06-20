Красноярский край заключил соглашение с крупным гостиничным оператором

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано трехстороннее соглашение, направленное на развитие туризма и индустрии гостеприимства в Красноярском крае. Документ также предусматривал улучшение качества кадрового потенциала региона и внедрение лучших практик в отрасли.
Подписи под соглашением поставили Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, президент АО «Космос Отель Групп» Александр Биба и директор АНО ДПО «Академия гостеприимства “Космос”» Анна Кувайцева.
Стороны выразили готовность к сотрудничеству в подготовке профессиональных кадров для сферы туризма и гостеприимства, а также к повышению качества образования с учетом актуальных потребностей отрасли. В планах было проведение совместных мероприятий, таких как форумы, конференции, семинары и кейс-чемпионаты. Также рассматривалось создание благоприятного инвестиционного климата для данной индустрии.
Губернатор Михаил Котюков отметил, что туризм является одним из приоритетных направлений работы региона по поручению Президента России. Он подчеркнул, что эта отрасль оказывает значительное влияние на экономику края, создавая новые рабочие места и способствуя развитию малого и среднего бизнеса. Котюков добавил, что соглашение о сотрудничестве с крупнейшим гостиничным оператором России «Космос Отель Групп» и Академией гостеприимства «Космос» открывает новые возможности для подготовки кадров, привлечения лучших практик и создания благоприятного инвестиционного климата.
Также было напомнено, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» Красноярский край получил поддержку для реализации трех проектов по строительству гостиничных комплексов уровня 3, 4 и 5 звезд.