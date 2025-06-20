Красноярский край заключил соглашение с крупным гостиничным оператором

Губернатор Михаил Котюков отметил, что туризм является одним из приоритетных направлений работы региона по поручению Президента России. Он подчеркнул, что эта отрасль оказывает значительное влияние на экономику края, создавая новые рабочие места и способствуя развитию малого и среднего бизнеса. Котюков добавил, что соглашение о сотрудничестве с крупнейшим гостиничным оператором России «Космос Отель Групп» и Академией гостеприимства «Космос» открывает новые возможности для подготовки кадров, привлечения лучших практик и создания благоприятного инвестиционного климата.