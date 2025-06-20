В Кишиневе автора детских книг избили прямо на улице, когда она шла на работу в Педагогический университет: Незнакомка вырвала у нее трость, нанесла удары палкой, а когда женщина упала, пинала ее ногами

Женщину избили среди бела дня прямо на улице Кишинёва. Незнакомка набросилась на неё с кулаками, вырвала трость и жестоко избила — пока не вмешался случайный водитель.
Пострадавшая — Жанна Греку, доцент, доктор педагогических наук, автор детских книг.
Ниже — её рассказ. Без преувеличений и прикрас. Это не просто личная трагедия — это зеркало нашего общества. Кто защитит простых людей? Почему улицы превращаются в зону риска? Как долго мы будем игнорировать очевидную проблему с уличной безопасностью и психиатрией?
«9 июня в 9 часов утра я направлялась на работу в педуниверситет. Недалеко от остановки у АО “Carmez” мне навстречу шла незнакомая женщина лет 45-ти. Она явно была настроена агрессивно и разговаривала сама с собой. Я попыталась ее обойти.
Неожиданно она набросилась на меня и с размаху ударила кулаком в лицо. Потом она выхватила мою железную трость (хожу с ней после операции на колене) и начала избивать меня этой тростью, пока та не сломалась. Далее повалила меня на землю и принялась бить ногами. Я была вся в крови, звала на помощь, кричала.
К сожалению, на остановке никого не было. Проезжавший мимо шофер остановился и бросился мне на помощь, оттащил от меня эту женщину, вызвал скорую помощь и полицию.
В БСМП констатировали переломы и многочисленные ушибы. После долгого ожидания ортопеда мой сын в тот же день из больницы скорой помощи перевез меня в Medpark, где только на диагностику и на наложение гипса было потрачено 4790 лей (чеки имеются).
Полиция взяла у меня показания и выдала направление на процедуру «снятия побоев». Она вызвала еще больший стресс, чем само избиение. Оказалось, что врачи на Короленко, 8 совершенно «не владеют» русским языком и, ссылаясь на Конституцию, требуют описать события на государственном языке…
Я вынула из сумки телефон, чтобы вызвать в кабинет сына для перевода. Однако мне категорически запретили пользоваться телефоном, намекнули, что я неадекватна и агрессивна.
Придя домой, я, доцент кафедры английского языка, автор многочисленных книг для детей, переводчик, задала себе вопрос: а куда мы, собственно, идем? Это и есть наше светлое европейское будущее?!
По словам медиков, многие психически больные люди из медучреждений закрытого типа выпущены по месту жительства, если таковое имеется, или просто на улицу. Причина? Нечем лечить и нечем кормить.
Сколько таких, брошенных, одиноких, голодных, агрессивных, потерявших разум? Статистики нет — как и нет ответственности госструктур за безопасность простых граждан на улицах наших городов.
Мы все в зоне риска. Женщина, напавшая на меня, отпущена по месту жительства. Нужны комментарии?".
— Эта проблема всегда была, есть и будет, — мы позвонили заместителю директора Костюженской психиатрической больницы Юрию Павлову. — Если психически больной человек не нарушает общественный порядок, то имеет право даже кричать, орать на улице. У нас в больнице в год лечится около 5−6 тысяч пациентов, потом мы их выписываем, затем опять возвращаем в стационар… Есть еще оргеевская больница, бельцкая… Кстати, в последнее время появилось много частных психиатрических клиник.
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