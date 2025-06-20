В Кишиневе автора детских книг избили прямо на улице, когда она шла на работу в Педагогический университет: Незнакомка вырвала у нее трость, нанесла удары палкой, а когда женщина упала, пинала ее ногами

— Эта проблема всегда была, есть и будет, — мы позвонили заместителю директора Костюженской психиатрической больницы Юрию Павлову. — Если психически больной человек не нарушает общественный порядок, то имеет право даже кричать, орать на улице. У нас в больнице в год лечится около 5−6 тысяч пациентов, потом мы их выписываем, затем опять возвращаем в стационар… Есть еще оргеевская больница, бельцкая… Кстати, в последнее время появилось много частных психиатрических клиник.