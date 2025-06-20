Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге четыре девушки и один молодой человек получили 100 баллов по физике

Пятеро выпускников лицея в Таганроге получили высшие оценки на ЕГЭ по физике.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге ЕГЭ по физике на 100 баллов написали сразу пятеро выпускников лицея № 4 ТМОЛ. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Из пяти стобалльников по физике — четыре девчонки. Молодцы. Вы ломаете стереотипы. Да, такой он талантливый наш город Таганрог, — написала Светлана Камбулова.

На самые высокие баллы физику сдали Дмитрий Криворучко, Анастасия Давыдкова, Екатерина Лобанова, Анна Семиненко и Дарья Шевцова.

Также в приморском городе стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию. По этому предмету лучшей из лучших стала выпускница школы № 30 Алена Булгакова.

— На сегодняшний день 12 таганрогских выпускников получили 100 баллов по разным предметам. Двое из них удвоили свой успех, став 200-балльниками, — добавила Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в Telegram.