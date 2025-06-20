В Таганроге четыре девушки и один молодой человек получили 100 баллов по физике

В Таганроге ЕГЭ по физике на 100 баллов написали сразу пятеро выпускников лицея № 4 ТМОЛ. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Из пяти стобалльников по физике — четыре девчонки. Молодцы. Вы ломаете стереотипы. Да, такой он талантливый наш город Таганрог, — написала Светлана Камбулова.
На самые высокие баллы физику сдали Дмитрий Криворучко, Анастасия Давыдкова, Екатерина Лобанова, Анна Семиненко и Дарья Шевцова.
Также в приморском городе стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию. По этому предмету лучшей из лучших стала выпускница школы № 30 Алена Булгакова.
— На сегодняшний день 12 таганрогских выпускников получили 100 баллов по разным предметам. Двое из них удвоили свой успех, став 200-балльниками, — добавила Светлана Камбулова.
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