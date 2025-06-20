Голкипер «Факела» Виталий Гудиев может присоединиться к тольяттинскому «Акрону»

Появилась информация о возможном подписании контракта волжан с 30-летним вратарем воронежцев.
Виталий Гудиев защищает ворота «Факела» с июля 2023 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2026-го. В прошлом сезоне отстоял в «рамке» в 23 матчах. 18 — в РПЛ, пять — в Кубке. Шесть закончил на ноль. Всего пропустил 33 мяча.
Также выступал за грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки» и владикавказскую «Аланию». Transfermarkt оценивает голкипера в 400 тыс. евро. Metaratings.ru пишет, что в ближайшее время Гудиев якобы подпишет контракт с тольяттинцами.
На днях рассказывали, что наставник «красно-черных» Заур Тедеев попал в итоговую тройку номинантов на приз лучшему тренеру сезона.
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