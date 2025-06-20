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В Башкирии задекларированы 174 официальных пляжа

На сегодня в Башкирии задекларированы 174 официальных пляжа, 11 из них находятся в детских лагерях. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов на брифинге, посвященном безопасности в летний период. Он акцентировал внимание на вопросах безопасности на воде.

Он озвучил две основные причины гибели людей на воде: взрослые погибают в состоянии алкогольного опьянения, дети — оставшись без присмотра взрослых. Все погибшие купались в необорудованных местах.

Эдуард Идрисов пояснил важность выбора оборудованных пляжей: здесь дно здесь обследовано водолазами, глубина — до 2 м, есть места для купания детей. Безопасная зона огорожена буйками, пляж оборудован спасательными средствами, на нем дежурят матросы-спасатели, которые прошли обучение и могут оказать первую помощь и спасти тонущего человека.

С начала года из воды в республике извлечены погибшими 46 человек, отметили в пресс-службе ведомства. По словам г-на Идрисова, несмотря на то, что число погибших на воде остается в рамках среднемноголетних значений, трагедии не переносятся легче, особенно потери детей.