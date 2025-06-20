В Башкирии задекларированы 174 официальных пляжа

Он озвучил две основные причины гибели людей на воде: взрослые погибают в состоянии алкогольного опьянения, дети — оставшись без присмотра взрослых. Все погибшие купались в необорудованных местах.
Эдуард Идрисов пояснил важность выбора оборудованных пляжей: здесь дно здесь обследовано водолазами, глубина — до 2 м, есть места для купания детей. Безопасная зона огорожена буйками, пляж оборудован спасательными средствами, на нем дежурят матросы-спасатели, которые прошли обучение и могут оказать первую помощь и спасти тонущего человека.
С начала года из воды в республике извлечены погибшими 46 человек, отметили в пресс-службе ведомства. По словам г-на Идрисова, несмотря на то, что число погибших на воде остается в рамках среднемноголетних значений, трагедии не переносятся легче, особенно потери детей.