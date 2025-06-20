В Башкирии задекларированы 174 официальных пляжа

С начала года из воды в республике извлечены погибшими 46 человек, отметили в пресс-службе ведомства. По словам г-на Идрисова, несмотря на то, что число погибших на воде остается в рамках среднемноголетних значений, трагедии не переносятся легче, особенно потери детей.