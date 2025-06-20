Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Ситуация по сумме острых кишечных инфекций и по холере, в том числе в России, стабильная, все зарегистрированные случаи — завозные, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации по сумме острых кишечных инфекций и по холере ситуация сегодня стабильная. Холера не регистрируется в РФ как местное заболевание уже очень много лет. Все, что регистрируется в России — это все случаи завозные. То есть это туристы или люди, которые выезжали в командировки, были неаккуратны, не бережны к своему здоровью и, к сожалению, заразились в месте пребывания. И потом уже реализация заболевания произошла в РФ», — сказала Попова.
Она добавила, что российские врачи успешно справляются с завозными случаями заболевания, их спасают, лечат, от холеры в РФ не погибают. Попова также подчеркнула, что холера — тяжелое заболевание.
«И за период наблюдения были случаи, когда человек приезжая и чувствуя себя не очень хорошо, не обращался за медпомощью. И вот тогда, потом, когда он уже обращался, приходилось его буквально вытаскивать. Но с этим тоже наши медики справились», — уточнила глава ведомства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.