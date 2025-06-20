Роспотребнадзор назвал ситуацию с холерой в России стабильной

«В Российской Федерации по сумме острых кишечных инфекций и по холере ситуация сегодня стабильная. Холера не регистрируется в РФ как местное заболевание уже очень много лет. Все, что регистрируется в России — это все случаи завозные. То есть это туристы или люди, которые выезжали в командировки, были неаккуратны, не бережны к своему здоровью и, к сожалению, заразились в месте пребывания. И потом уже реализация заболевания произошла в РФ», — сказала Попова.