Изнашивание мышцы: врач объяснил, почему возникает сердечная недостаточность

Причиной смерти народной артистки России Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность. Актриса пожаловалась на ухудшение самочувствия около месяца назад, но тогда отказалась от госпитализации. В итоге у нее случилась остановка сердца. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, почему возникает сердечная недостаточность и какие симптомы характерны для этого заболевания.
Почему развивается сердечная недостаточность.
Как рассказал врач, сердечная недостаточность возникает по многим причинам, но в большинстве случаев это происходит из-за возрастных изменений и износа сердечной мышцы.
— Есть еще ряд заболеваний, которые ускоряют износ сердца. Прежде всего это гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение. Самым серьезным осложнением этих состояний является инфаркт миокарда, при котором умирает часть сердца. Когда это происходит, этот жизненно важный орган уже не может в полной мере выполнять свою функцию, — рассказал Кондрахин.
Эксперт отметил, что такое состояние может развиваться довольно долго, годами. А если у человека произошел обширный инфаркт, то хроническая сердечная недостаточность может возникнуть довольно быстро. Сердце моментально перестает выполнять свою функцию.
— Сердечная недостаточность возникает в результате того, что часть мышцы прекращает работу. Представьте себе ситуацию, когда палец отрезан ножом. Некоторое время им будет трудно двигать и управлять. Аналогичное происходит с сердцем, потому что оно физически повреждается. Происходит медленное изнашивание сердечной мышцы, она постепенно теряет свою способность сокращаться, — говорит Кондрахин.
Специалист объяснил, что существует большой список заболеваний, которые приводят к сердечной недостаточности, например, гипотиреоз, гипертиреоз и многие другие болезни.
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— Причина заключается в том, что сердце — главная мышца организма, оно неизбежно реагирует на внутренние изменения тела. Когда у человека есть серьезные хронические заболевания, они всегда приводят к перегрузке сердца, и ему приходится работать вдвое интенсивнее. Поэтому многие хронические заболевания могут приводить к развитию сердечной недостаточности, — сообщил врач.
Симптомы сердечной недостаточности.
Собеседник «ВМ» подчеркнул, что при хронической сердечной недостаточности возникают такие симптомы, как:
трудности выполнения привычной физической активности;одышка;отеки;постоянная усталость.
— Одним из первых признаков сердечной недостаточности является сложность выполнения привычных действий. Также появляется одышка, пациент постоянно испытывает нехватку воздуха, у него наблюдается учащенное дыхание. Это происходит из-за того, что сердце неспособно эффективно перекачивать кровь через легкие, их вентиляция снижается, и возникает кислородное голодание. Со временем эта симптоматика усугубляется, даже обычные повседневные дела становится делать очень трудно. Затем одышка появляется даже в покое, вскоре любое движение сопровождается дыхательной недостаточностью, — сказал Кондрахин.
Кроме того, у человека появляются отеки. Они могут быть локальными, например, на ногах, но иногда жидкость накапливается в плевральных и брюшной полостях. Такое состояние характерно для конечной стадии сердечной недостаточности, когда сердце уже не справляется со своей нагрузкой, добавил терапевт:
— Жидкость, которая находится в кровеносных сосудах, начинает просачиваться наружу, образуя отеки во внутренних органах. Пациент оказывается фактически обречен, так как сердце больше не способно обеспечивать адекватную циркуляцию крови.
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Методы диагностики и прогнозы.
Врач напомнил, что существует показатель оценки сердечной деятельности — фракция выброса, определяемая при ультразвуковом обследовании. С помощью нее можно диагностировать развитие сердечной недостаточности.
— У здорового человека нормальная фракция выброса составляет около 55 процентов и выше. Однако в настоящее время встречается диагноз «сердечная недостаточность при сохраненной фракции выброса», когда клинические признаки сердечной недостаточности присутствуют, хотя сердце сокращается нормально. Важно учитывать другие показатели, такие как диастолическая дисфункция сердца, характеризующая нарушение способности сердечной мышцы к расслаблению, — сообщил он.
Эксперт заключил, что сердечная недостаточность — это состояние, которое требует контроля врача-кардиолога и правильного медикаментозного лечения. Современные методы позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов, замедляя прогрессирование болезни и предотвращая развитие тяжелых осложнений.
— Без надлежащего лечения сердечная недостаточность будет неуклонно прогрессировать, сердце все сильнее утомляться, и в итоге наступит остановка нормальной работы органа. При сердечной недостаточности обязательно нужно проводить своевременное лечение, которое позволит человеку прожить долгие годы с этим заболеванием, — заключил собеседник «ВМ».
Исследование выявило, что мужчины умирают от «синдрома разбитого сердца» чаще женщин. Ученые установили, что смертность среди мужчин с этим заболеванием достигает 11,2 процента, тогда как среди женщин — 5,5 процента. Однако у женщин этот синдром встречается чаще. Почему мужчины чаще женщин умирают от этого заболевания — в материале «ВМ».