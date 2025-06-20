Изнашивание мышцы: врач объяснил, почему возникает сердечная недостаточность

— Одним из первых признаков сердечной недостаточности является сложность выполнения привычных действий. Также появляется одышка, пациент постоянно испытывает нехватку воздуха, у него наблюдается учащенное дыхание. Это происходит из-за того, что сердце неспособно эффективно перекачивать кровь через легкие, их вентиляция снижается, и возникает кислородное голодание. Со временем эта симптоматика усугубляется, даже обычные повседневные дела становится делать очень трудно. Затем одышка появляется даже в покое, вскоре любое движение сопровождается дыхательной недостаточностью, — сказал Кондрахин.