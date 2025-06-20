Госслужба будущего: без сладкого, с зарядкой и семейными днями

Согласно нововведениям, каждое государственное учреждение должно будет проводить мероприятия по физической культуре в определённое время каждого рабочего дня. Да-да, каждый день чиновники будут вставать из-за своих столов, тянуться к небу, приседать и махать руками. Словно школьники на перемене. С одной стороны — забота о здоровье, с другой — производственные паузы, превращающиеся в массовую «гимнастику системы».