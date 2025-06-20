Госслужба будущего: без сладкого, с зарядкой и семейными днями

Физкультура вместо кофе-брейка
Согласно нововведениям, каждое государственное учреждение должно будет проводить мероприятия по физической культуре в определённое время каждого рабочего дня. Да-да, каждый день чиновники будут вставать из-за своих столов, тянуться к небу, приседать и махать руками. Словно школьники на перемене. С одной стороны — забота о здоровье, с другой — производственные паузы, превращающиеся в массовую «гимнастику системы».
Революция в столовых: прощай, самса и пирожное
С 1 января 2026 года в учреждениях вводится новый рацион: столовые переходят на аутсорсинг, а в меню — больше овощей, меньше сахара, жира и мучного. Прощай, самса и плов с утра. Привет, брокколи и овсянка. Также будет ограничена продажа вредной пищи.
Еще один интересный пункт — отслеживание индекса массы тела каждого работника госслужбы. Данные будут вноситься в специальную цифровую платформу.
Семейные дни
Нововведение с названием «семейный день» также вызывает множество вопросов. В каждом министерстве и ведомстве будут организованы мероприятия для членов семьи госслужащих. Что это будет — совместный выходной, семейный пикник с начальством или экскурсия по офису для детей — пока неясно. Узнаем позже.
Учёба и ещё раз учёба
На этом всё не заканчивается. Каждые три года чиновники будут обязаны проходить курсы повышения квалификации. Оценка будет проходить не только по профессиональным навыкам, но и по знанию истории Узбекистана, уровню интеллекта, психическому состоянию, лидерским качествам, способности к аналитике.
На основе всего этого создается «карта профессионального развития», и чиновника будут дообучать по специальной программе, включая «мягкие» (soft) и «жёсткие» (hard) навыки.
Что это всё значит?
По всей видимости, государство решило радикально изменить образ чиновника — от уставшего бюрократа до подтянутого, образованного, эрудированного и, желательно, стройного профессионала.
Однако на практике всё может обернуться очередной волной бумажной нагрузки, формальными мероприятиями и «галочками» в отчётах. Ведь, как показывает опыт, ни зарядка, ни отказ от булочки ещё не гарантировали эффективности госуправления.
Но если хотя бы один госорган всерьёз заменит скучные совещания разминкой, это уже будет победа. Особенно если под музыку.