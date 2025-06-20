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Жители пяти СНТ и двух улиц в Ростове временно остались без электричества

В Ростове в пяти СНТ, а также на Всесоюзной и Стачки частично отключилось электричество.

Источник: Комсомольская правда

Две улицы и пять садоводческих товариществ в Ростове-на-Дону временно остались без электричества. Об этом 20 июня проинформировали в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Технологическое нарушение в сети произошло в 10:40. После этого частично обесточенными оказались улица Всесоюзная, проспект Стачки, СНТ «Донстрой», «Бытовик», «Афганец-2», «Рыбник» и СТ «Кумженское».

— Ожидаем завершения работ смежной сетевой организации, — говорится в сообщении АО «Донэнерго».

Электроснабжение обещают возобновить без предупреждения.

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