Жители пяти СНТ и двух улиц в Ростове временно остались без электричества

Две улицы и пять садоводческих товариществ в Ростове-на-Дону временно остались без электричества. Об этом 20 июня проинформировали в телеграм-канале АО «Донэнерго».
Технологическое нарушение в сети произошло в 10:40. После этого частично обесточенными оказались улица Всесоюзная, проспект Стачки, СНТ «Донстрой», «Бытовик», «Афганец-2», «Рыбник» и СТ «Кумженское».
— Ожидаем завершения работ смежной сетевой организации, — говорится в сообщении АО «Донэнерго».
Электроснабжение обещают возобновить без предупреждения.
Подпишись на нас в Telegram.