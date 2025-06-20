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Названа простая привычка, которая помогает снизить давление

Кардиолог Герман Гандельман рассказал, как простая привычка помогает контролировать давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Регулярные прогулки способны заметно снизить артериальное давление и защитить сердце. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Врач утверждает: чтобы добиться эффекта, достаточно гулять не менее 30 минут в день. Хотя бы по будням — пяти раз в неделю будет достаточно. Такая активность помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20%.

Если вы каждый день выходите и хотя бы просто гуляете полчаса, давление снижается, и как результат — снижается риск инфаркта и инсульта.

Герман Гандельман
кардиолог

Солидарным с коллегой оказался и офтальмолог Михаил Коновалов, также выступивший в эфире телепередачи. Он подчеркнул, что прогулки благотворно влияют не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние. Во время ходьбы в организме начинают активно вырабатываться эндорфины — гормоны радости, которые улучшают настроение, уменьшают тревожность и помогают в профилактике депрессии.