Названа простая привычка, которая помогает снизить давление

Солидарным с коллегой оказался и офтальмолог Михаил Коновалов, также выступивший в эфире телепередачи. Он подчеркнул, что прогулки благотворно влияют не только на физическое, но и на психоэмоциональное состояние. Во время ходьбы в организме начинают активно вырабатываться эндорфины — гормоны радости, которые улучшают настроение, уменьшают тревожность и помогают в профилактике депрессии.