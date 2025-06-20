Триста спортсменов примут участие в первенстве России по триатлону в Перми

В субботу, 28 июня, на набережной пройдут детский и женский забеги, а также заплыв на открытой воде «Кама». Основной старт намечен на 29 июня. Сначала в рамках турнира «КАМА sprint» соревноваться будут любители, причем их ждут те же дистанции, что и профи — плавание 750 м, велогонка на 20 километров и бег 5 км. Сильнейшие спортсмены, участники первенства России, вступят в борьбу в 9.30.