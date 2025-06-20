В Тольятти построят первый в России завод по производству ксантановой камеди

В экономику Самарской области инвестируют еще 40 миллиардов рублей. Об этом стало известно сегодня в ходе Петербургского экономического форума.
20 июня в рамках ПМЭФ-2025 между Самарской областью, ООО «РУсКамедь», Сбербанком и Министерством промышленности и торговли было подписано соглашение о запуске инвестиционного проекта. Он касается строительства в нашем регионе нового предприятия.
На новом заводе, который собираются запустить в Особой экономической зоне «Тольятти» в 2026-м году, будет выпускать 25 тысяч тонн ксантановой (ударение на второй слог) камеди.
Справка «МК в Самаре»:
Ксантановая камедь представляет собой природное химическое соединение и используется в пищевой промышленности как стабилизатор, а также применяется в косметике, фармацевтике и нефтедобывающей отрасли.
Четырехстороннее соглашение было подписано губернатором Вячеславом Федорищевым, главой Минпромторга Антоном Алихановым, предправления Сбербанка Александром Ведяхиным и генеральным директором ООО «РусКамедь» Андрее Крушинским. Согласно документу, в экономику Самарской области поступят инвестиции в размере 40 миллиардов рублей.
Будущий завод должен стать первым в России предприятием, производящим ксантановую камедью. По словам Вячеслава Федорищева, это должно укрепить позиции Самарской области как центра биотехнологий и инновационного производства страны и помочь решить задачу по импортозамещению, которую ставит федеральный центр.
Также известно, что на новом предприятии, которое построят ОЭЗ «Тольятти», будет создано 300 рабочих мест. Отмечается, что производство будет соответствовать всем экологическим нормам и принципам безопасности окружающей среды.
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