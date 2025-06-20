В Самаре летом официально трудоустроят более 3 тысяч школьников

В Самаре продолжается летняя кампания по трудоустройству подростков. С июня по август молодежный центр «Самарский» обеспечит работой более 3 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Только за июнь официально трудоустроены уже 1200 подростков.