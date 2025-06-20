В Самаре летом официально трудоустроят более 3 тысяч школьников

В Самаре продолжается летняя кампания по трудоустройству подростков. С июня по август молодежный центр «Самарский» обеспечит работой более 3 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Только за июнь официально трудоустроены уже 1200 подростков.
Приоритет отдается ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. В трудовой кампании участвуют более 120 организаций: школы, библиотеки, предприятия ЖКХ, общественные и промышленные компании.
Подросткам предлагают вакансии подсобных рабочих, помощников садовников, библиотекарей, вожатых в лагерях и другие. Рабочий день длится от 4 до 7 часов, зарплата за полный месяц составляет 22 440 рублей.
По словам директора МЦ «Самарский» Ольги Петрухиной, школьники могут работать по две недели в каждом летнем месяце, выполняя только лёгкие виды работ, разрешённые Трудовым кодексом РФ.
Сейчас продолжается приём заявок на работу в июле. Предварительная запись на август стартует 16 июля. Оформление проходит по адресу: ул. Гагарина, 86. Подробности по телефону: 8 (846) 262−52−47.
Ранее в Китае вышло издание книги профессора ТГУ Ольги Дыбиной «Формирование семейной грамотности у детей дошкольного возраста».
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