В Башкирии исправили почти 50 тысяч дефектов на районных дорогах

Ямочный ремонт в текущие дни продолжается на дорогах Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Белорецком районе, М5 «Урал» — Улу-Теляк в Иглинском районе, Новые Киешки — Прибельский, Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе и на других объектах. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.