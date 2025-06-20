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В Башкирии исправили почти 50 тысяч дефектов на районных дорогах

Общая площадь ямочного ремонта составила около 300 тыс. квадратных метров.

Источник: УДХ РБ

Ямочный ремонт в текущие дни продолжается на дорогах Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Белорецком районе, М5 «Урал» — Улу-Теляк в Иглинском районе, Новые Киешки — Прибельский, Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма в Кармаскалинском районе и на других объектах. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

По данным СКПДИ, всего с начала года на дорогах регионального и межмуниципального значения устранено более 47 тысяч дефектов. Общая площадь ямочного ремонта составила 287 тысяч квадратных метров.