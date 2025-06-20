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В Башкирии рассказали о правилах поведения при встрече с дикими животными

Госкомитет Башкирии по ЧС фиксирует рост числа обращений от жителей, связанных с выходом диких животных к людям и даже нападениями на них. Об этом на брифинге БСТ и ЦУР РБ по безопасному летнему сезону в республике сообщил глава ведомства Кирилл Первов.

Источник: Башинформ

Спикер напомнил, что при встрече со зверями не стоит пытаться с ними контактировать, поворачиваться спиной, убегать, кричать и делать резкие движения. Также не рекомендуется смотреть животным в глаза, однако следует всегда держать их в поле зрения. Особенно осторожными следует быть с детенышами медведей и других хищников.

«Если зверь проявляет агрессию, спрячьтесь за деревом, камнем или другим объектом. Если вы встретили дикое животное за пределами природной зоны, отойдите на безопасное расстояние и сообщите по номеру 112. Часто нужно просто остановиться, чтобы животное ушло само. Не делайте селфи с ними, не показывайте агрессию и страх. И следите за своими детьми, чтобы они не приближались к зверям», — подчеркнул Первов.