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В Петербурге нарушения участников ЕГЭ дошли до судов. Что они сделали?

В Санкт-Петербурге суды зарегистрировали дела в отношении участников ЕГЭ 2025 года — экзаменаторов и выпускников. Об этом в пятницу, 20 июня, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале «Лебединое озеро».

Речь идет о части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, нарушение законодательства о порядке проведения итоговой аттестации.

В Выборгском районе у мировых судей зарегистрировали протокол в отношении 19-летнего молодого человека, сдавшего ЕГЭ по русскому языку. У него обнаружили мобильный телефон. Сам выпускник указал, что пронес его случайно.

В Приморском районе зарегистрировали протоколы в отношении сразу двух учителей. Они допустили наличие мобильного телефона у сдающего экзамен. Одна из учительниц указывает, что с протоколом не согласна.

А во Фрунзенском районе мировой судья зарегистрировал дело в отношении выпускницы, с которой произошла беда на экзамене по биологии. У нее выпали из кармана шпаргалки.

Сама девушка утверждает, что повторяла материал и случайно взяла их с собой.