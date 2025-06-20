В Петербурге нарушения участников ЕГЭ дошли до судов. Что они сделали?

Речь идет о части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, нарушение законодательства о порядке проведения итоговой аттестации.
В Выборгском районе у мировых судей зарегистрировали протокол в отношении 19-летнего молодого человека, сдавшего ЕГЭ по русскому языку. У него обнаружили мобильный телефон. Сам выпускник указал, что пронес его случайно.
В Приморском районе зарегистрировали протоколы в отношении сразу двух учителей. Они допустили наличие мобильного телефона у сдающего экзамен. Одна из учительниц указывает, что с протоколом не согласна.
А во Фрунзенском районе мировой судья зарегистрировал дело в отношении выпускницы, с которой произошла беда на экзамене по биологии. У нее выпали из кармана шпаргалки.
Сама девушка утверждает, что повторяла материал и случайно взяла их с собой.