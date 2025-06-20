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Бывшая девушка геймера случайно жестоко отомстила партнеру

Пользовательница Reddit под ником NinaNordica вспомнила, как один клик по письму от PlayStation помог ей отомстить бывшему — пусть и случайно.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: https://ru.freepik.com

История о тихой, но очень эффектной мести появилась на Reddit. Девушка под ником NinaNordica рассказала, как спустя годы после расставания с абьюзивным парнем случайно стерла всё, что он копил в PlayStation — и ни капли об этом не жалеет.

По ее словам, расставание произошло почти 10 лет назад, когда ей было 19. Отношения длились четыре года и были токсичными. В один момент она просто собрала вещи и уехала в другой город, пока парень был на работе: «Так я оказалась в безопасности. Все было хорошо».

Через несколько недель после разрыва Nina получила письмо от PlayStation с подтверждением покупки какой-то игры. Это ее озадачило — своей приставки у девушки не было. Оказалось, бывший все это время пользовался ее почтой для входа в свой аккаунт.

Внизу письма была кнопка: «Это были не вы? Сообщите нам». Девушка кликнула. Через пару секунд PlayStation поблагодарила ее за информацию о возможном мошенничестве и полностью заблокировала аккаунт.

Позже с ней связался друг бывшего и сообщил, что тот в ярости: он потерял все купленные игры и игровой прогресс, а чтобы создать новый аккаунт, ему теперь нужно пройти полную верификацию личности. Друг назвал ее «ужасным человеком» — но, как призналась сама NinaNordica, она до сих пор улыбается, вспоминая эту историю.