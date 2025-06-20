Бывшая девушка геймера случайно жестоко отомстила партнеру

По ее словам, расставание произошло почти 10 лет назад, когда ей было 19. Отношения длились четыре года и были токсичными. В один момент она просто собрала вещи и уехала в другой город, пока парень был на работе: «Так я оказалась в безопасности. Все было хорошо».