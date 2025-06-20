Экс-мэр воронежского Борисоглебска задержан за превышение полномочий

По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года экс-глава администрации Борисоглебска, действуя в целях своевременного освоения выделенных бюджетных средств, дал незаконное указание директору Борисоглебского драматического театра им. Н. Г. Чернышевского о внесении ложных сведений в аукционную документацию. В них не было указано, что здание театра является объектом культурного наследия, а соответствующие требования к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников культуры истории отсутствовали.