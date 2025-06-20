Экс-мэр воронежского Борисоглебска задержан за превышение полномочий

Бывшего мэра Борисоглебска подозревают в превышении должностных полномочий. На основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, в отношении Андрея Пищугина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в пятницу, 20 июня.
По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года экс-глава администрации Борисоглебска, действуя в целях своевременного освоения выделенных бюджетных средств, дал незаконное указание директору Борисоглебского драматического театра им. Н. Г. Чернышевского о внесении ложных сведений в аукционную документацию. В них не было указано, что здание театра является объектом культурного наследия, а соответствующие требования к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников культуры истории отсутствовали.
В результате некачественно выполненного ремонта архитектурный облик здания был нарушен, а бюджетные средства неправомерно израсходованы.
С подозреваемым уже провели необходимые следственные мероприятия. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Андрея Пищугина меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
В рамках расследования уголовного дела следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.